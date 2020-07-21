21 Июль 2020 2020-07-21T06:12:18+03:00

В Лабытнанги установили 10 контейнеров для сбора пластика Фото: bt.yanao.ru

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В Лабытнанги экологические активисты реализовали очередной этап социально значимого проекта «Всему свое место – 2».

Проект, направленный на пропаганду раздельного сбора мусора, одержал победу в конкурсе на получение субсидии из окружного бюджета.

Волонтеры установили контейнеры для сбора пластика по десяти адресам, которые выбрали сами горожане во время опроса на платформе «Предлагай!» портала «Живем на Севере».

Кстати, общественники из «ЭкоМира-Лабытнанги» занимаются не только сбором ПЭТ-отходов. Для переработки пластика приобретен пресс, чтобы освободить склад от накопленного за время реализации проекта мусора.

Кроме того, активисты организации уделяют много времени работе по экологическому просвещению населения.

Ещё одно направление их деятельности – проведение арт-субботников по уборке территории дворов города. Прошедшей весной состоялось десять таких субботников весной совместно с жителями дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU