21 Июль 2020 2020-07-21T05:16:32+03:00

Погода на Ямале 21 июля: почти повсеместно пройдут дожди Фото: pixabay.com

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Во вторник, 21 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +22 градуса, облачно, вечером пройдет кратковременный дождь, ветер переменных направлений 4 м/с.

В Ноябрьске + 19 градусов, переменная облачность, дождь начнется ближе к ночи, ветер северо-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое +15 градусов, в основном пасмурно и дождливо, ветер северо-западный 6 м/с.

В Надыме +18 градусов, пасмурно, дождь – в середине дня, ветер северный 5 м/с.

В Губкинском +18 градусов, пасмурно, дождливо, ветер северо-западный 7 м/с.

В Тарко-Сале +14 градусов, облачно, днем - дождь, ветер северный 5 м/с.

В Муравленко +19 градусов, облачно, без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Лабытнанги +22 градуса, облачно, периодически - дождь, ветер переменных направлений 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU