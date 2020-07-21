Погода на Ямале 21 июля: почти повсеместно пройдут дожди
Во вторник, 21 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +22 градуса, облачно, вечером пройдет кратковременный дождь, ветер переменных направлений 4 м/с.
В Ноябрьске + 19 градусов, переменная облачность, дождь начнется ближе к ночи, ветер северо-западный 5 м/с.
В Новом Уренгое +15 градусов, в основном пасмурно и дождливо, ветер северо-западный 6 м/с.
В Надыме +18 градусов, пасмурно, дождь – в середине дня, ветер северный 5 м/с.
В Губкинском +18 градусов, пасмурно, дождливо, ветер северо-западный 7 м/с.
В Тарко-Сале +14 градусов, облачно, днем - дождь, ветер северный 5 м/с.
В Муравленко +19 градусов, облачно, без осадков. Ветер северо-западный 6 м/с.
В Лабытнанги +22 градуса, облачно, периодически - дождь, ветер переменных направлений 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU