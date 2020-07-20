2020-07-20T16:39:44+03:00
Происшествия

Мошенница пригрозила штрафом жительнице Ямала и выманила деньги

Аферистка обещала приз победительнице конкурса после перевода денег за курьерскую доставку
Анна Полякова
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Мошенница пригрозила штрафом жительнице Ямала и выманила деньгиМошенница пригрозила штрафом жительнице Ямала и выманила деньгиФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Салехарда, выиграв в конкурсе, испугалась штрафа и отдала мошенникам более 19 тысяч рублей. Когда 18-летняя девушка осознала обман, обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности аферистов.

Правоохранителям она рассказала, что в социальной сети увидела информацию о проведении онлайн конкурса, где главным призом является дорогостоящий мобильный телефон. Выполнив все условия конкурса, девушка получила сообщение о том, что стала победителем, и в ближайшее время курьер доставит ей приз. Однако мнимые организаторы убедили ее оплатить доставку и страховку мобильного телефона.

После этого менеджер конкурса в ходе переписки сообщила, что деньги на счет не поступили и нужно произвести оплату повторно. При этом она уверяла девушку, что потраченные средства победительнице привезет курьер вместе с телефоном.

На еще одну оплату доставки и страховки у северянки не хватало денег, тогда менеджер конкурса пригрозила ей штрафом в размере 45 тысяч рулей. После этого девушка сдала имеющиеся у себя ювелирные украшения и вновь перевела деньги злоумышленникам. В общей сложности 18-летняя северянка перевела на счет злоумышленников более 19 тыс. рублей.

В полиции девушка рассказала, что в ходе переписки в соцсети, собеседница, представляющаяся менеджером конкурса, присылала свою фотографию и фотографию своего паспорта, подтверждая тем самым, что она не мошенница.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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