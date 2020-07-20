В Салехарде стартовал спортивный марафон

20 Июль 2020 2020-07-20T15:48:55+03:00

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Для жителей Салехарда подготовлена широкая конкурсная программа, приуроченная ко Дню физкультурника и Всероссийскому Олимпийскому Дню, который в нашей стране отмечается 8 августа .

В администрации ямальской столицы сообщили, что рамках спортивного марафона пройдет конкурс «Человек и спорт» - на самую креативную фотографию соответствующей тематики.

Участникам конкурса «Мой спортивный талант» – необходимо снять свои достижения.

«Ода спорту!» – участнику этого конкурса необходимо снять на видео оду, стихотворение или песню о спорте.

«Рекордная планка» – здесь участнику нужно запечатлеть на видео личный рекорд по стоянию в планке на горизонтальной поверхности.

Челлендж – кричалка – снимите на видео спортивную кричалку «Нам смелым, и сильным, и ловким со спортом всегда по пути!» и отправьте организаторам конкурса.

Спортивная викторина – необходимо первым правильно ответить на вопросы из теста, размещенного на страницах социальных сетей: vk.com/salekhardsport, instagram.com/salekhardsport, а также найти баннер, посвященный «Всероссийскому олимпийскому дню», который располагается на территории Салехарда, и сфотографироваться на его фоне.

Все участники конкурса получат памятные призы, победителям и призерам вручат дипломы и ценные подарки. Подробнее о конкурсах - на сайте администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU