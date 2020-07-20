На Ямале проходит эксперимент по микрочипированию оленей

20 Июль 2020 2020-07-20T15:31:00+03:00

Технологии будут доработаны и готовы к использованию уже в этом году

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На Ямале совершенствуют систему учета оленей в муниципальных и частных хозяйствах. Технологии будут доработаны и готовы к использованию уже в этом году. Сейчас проходит второй этап проекта по испытанию специализированного программного обеспечения (ПО) для улучшения технологий ветеринарной и племенной работы с поголовьем.

Первые полевые испытания прошли в 2019 году на оленях из стада Ямальской опытной станции. По их итогам разработчики учли замечания службы ветеринарии ЯНАО и учёных.

Подходящий вариант искали долго. Решили использовать стандартные ушные бирки, в микрочипе которых вся с информациея об олене – индивидуальные показатели возраста, пола, репродуктивности, данные о прививках и ветеринарном статусе. В перспективе возможно добавить ещё несколько опций, например, по контролю веса.

При прохождении оленей через рабочую камеру кораля бирки будут передавать информацию через считыватели на оборудование.

- Благодаря микрочипированию ветеринарам станет легче работать – мы будем сразу получать цифровые данные о состоянии здоровья оленей в конкретном стаде, – рассказывает руководитель службы ветеринарии автономного округа Евгений Попов.

Совершенствование системы учёта необходимо и для научного обеспечения племенной работы в северном оленеводстве.

Как пояснил директор Ямальской опытной станции Максим Максимчик, микрочипирование поможет в создании системы оценки скрещивания животных для улучшения продуктивности и повышения экономической эффективности хозяйств и оленеводства в целом , а также позволит улучшить качество селекции, закреплять важенок за конкретными быками-производителями для получения потомства желаемого качества, вести «в цифре» приписку телят к матерям.

ИСТОЧНИК KP.RU