В Салехарде планируют открыть клуб любителей истории

20 Июль 2020 2020-07-20T14:50:15+03:00

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В Салехарде в рамках проекта «Уютный Ямал» может появиться клуб любителей истории «Старгородъ». Как считает автор проекта Александр Займидорога, пявится место для организации познавательного досуга и активной просветительской работы по популяризации знаний истории и культуры среди населения города.

Организовать занятия городской площадки углубленного изучения истории предлагается в МБУК «ЦКиС «Геолог».

Напомним, в этом году в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» салехардцы подали 23 идеи. Во второй этап прошли семь заявок.

До 2 сентября участники «Уютного Ямала», вошедшие во второй этап смогут презентовать свои проекты жителям и комиссии города. Формат представления презентаций будет определён исходя из эпидемиологической обстановки.

С 2 по 13 сентября на портале «Живём на Севере» состоится голосование по отбору лучших проектов. А 13 сентября салехардцы смогут сделать свой выбор за понравившуюся идею очно.

ИСТОЧНИК KP.RU