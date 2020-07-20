2020-07-20T14:43:39+03:00
Общество

В Салехарде завершили благоустройство пляжа на Полябте

Установлены раздевалки, урны, спасательная вышка
Анна Полякова
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В Салехарде завершено благоустройство на берегу Полябты Фото: salekhard.orgВ Салехарде завершено благоустройство на берегу Полябты Фото: salekhard.org
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В Салехарде благоустройство пляжа на берегу Полябты завершено. Представители Государственной инспекции по маломерным судам оценили зону отдыха и не выявили нарушений.

Ранее на береговой зоне была произведена уборка, очистка и подсыпка размывов. После этого произведена очистка дна от мусора и металлолома. Теперь на берегу появились пляжные грибки, раздевалки, урны, спасательная вышка, малые архитектурные формы, сообщает администрация Салехарда.

- Зона отдыха открыта для горожан, но купание в реке запрещено, вода не соответствует санитарным нормам, – говорит заместитель начальника по содержанию и ремонту объектов СКН и озеленения города Олег Левченко.

Тем не менее, на территории зоны отдыха организованно дежурство спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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