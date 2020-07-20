В Салехарде завершили благоустройство пляжа на Полябте
В Салехарде благоустройство пляжа на берегу Полябты завершено. Представители Государственной инспекции по маломерным судам оценили зону отдыха и не выявили нарушений.
Ранее на береговой зоне была произведена уборка, очистка и подсыпка размывов. После этого произведена очистка дна от мусора и металлолома. Теперь на берегу появились пляжные грибки, раздевалки, урны, спасательная вышка, малые архитектурные формы, сообщает администрация Салехарда.
- Зона отдыха открыта для горожан, но купание в реке запрещено, вода не соответствует санитарным нормам, – говорит заместитель начальника по содержанию и ремонту объектов СКН и озеленения города Олег Левченко.
Тем не менее, на территории зоны отдыха организованно дежурство спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU