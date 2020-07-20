Дефекты на участке автодороги ж/д станции Ныда - Пангоды устранит подрядчик

20 Июль 2020 2020-07-20T14:01:03+03:00

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На участке ж/д станции Ныда - Пангоды автомобильной дороги Сургут – Салехард комиссия выявила дефекты работ, которые подрядная организация выполняла в прошлом году в рамках содержания данной дороги.

Проверка проводилась техническим надзором ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО». Срок гарантийных обязательств еще не истек, поэтому в отношении подрядчика была проведена претензионная работа. В результате организация вернула в бюджет округа полученные средства за данные работы.

Как пояснил куратор участка Антон Калихов, при приёмке работ в 2019 году замечания отсутствовали. Однако весной 2020 года при очередном комиссионном обследовании участка были выявлены такие дефекты.

Речь идет о нарушение гидроизоляции швов цементобетонного покрытия и занижение обочин относительно уровня проезжей части. К остальным видам работ, выполненным подрядной организацией в 2019 году, претензий не было. Дефекты будут устранены в рамках контракта, заключенного на текущий год.

Специалисты Дорожной дирекции регулярно мониторят отремонтированные участки дорог и при выявлении дефектов информируют исполнителя о необходимости их устранения.

ИСТОЧНИК KP.RU