2020-07-20T14:01:03+03:00
Экономика

Дефекты на участке автодороги ж/д станции Ныда - Пангоды устранит подрядчик

Организация вернула в бюджет округа полученные средства за дорожные работы
Анна Полякова
Поделиться:
Дефекты на участке автодороги ж/д станции Ныда - Пангоды устранит подрядчик Фото: yanao.ruДефекты на участке автодороги ж/д станции Ныда - Пангоды устранит подрядчик Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На участке ж/д станции Ныда - Пангоды автомобильной дороги СургутСалехард комиссия выявила дефекты работ, которые подрядная организация выполняла в прошлом году в рамках содержания данной дороги.

Проверка проводилась техническим надзором ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО». Срок гарантийных обязательств еще не истек, поэтому в отношении подрядчика была проведена претензионная работа. В результате организация вернула в бюджет округа полученные средства за данные работы.

Как пояснил куратор участка Антон Калихов, при приёмке работ в 2019 году замечания отсутствовали. Однако весной 2020 года при очередном комиссионном обследовании участка были выявлены такие дефекты.

Речь идет о нарушение гидроизоляции швов цементобетонного покрытия и занижение обочин относительно уровня проезжей части. К остальным видам работ, выполненным подрядной организацией в 2019 году, претензий не было. Дефекты будут устранены в рамках контракта, заключенного на текущий год.

Специалисты Дорожной дирекции регулярно мониторят отремонтированные участки дорог и при выявлении дефектов информируют исполнителя о необходимости их устранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенница пригрозила штрафом жительнице Ямала и выманила деньги
В Салехарде стартовал спортивный марафон
На Ямале проходит эксперимент по микрочипированию оленей
В Салехарде планируют открыть клуб любителей истории
В Салехарде завершили благоустройство пляжа на Полябте
Дефекты на участке автодороги ж/д станции Ныда - Пангоды устранит подрядчик
К 1 сентября многодетные семьи Ямала получат выплату на школьников
Сотрудника музейного комплекса в ЯНАО заставили уволиться
Главу Гыды наказали за нарушения в сфере госзакупок
В Новом Уренгое задержали наркомана с «синтетикой»
В Надыме ищут пропавшую два дня назад женщину со шрамом под бровью
На Ямале выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Колл-центр по коронавирусу в Новом Уренгое перешёл на многоканальный номер
В Лабытнанги пожизненно осужденный напал на судью во время заседания