2020-07-20T13:53:20+03:00
Общество

К 1 сентября многодетные семьи Ямала получат выплату на школьников

Часть северян получать деньги автоматически
Анна Полякова
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К 1 сентября многодетные семьи получат выплату Ямала на школьников Фото: salekhard.orgК 1 сентября многодетные семьи получат выплату Ямала на школьников Фото: salekhard.org
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На Ямале к 1 сентября школьники из многодетных семей получат ежегодную выплату. Для получения выплаты на школьников, в том числе первоклассников, и подтверждения статуса «многодетная» семьям, в которых воспитываются дети, обучающиеся за пределами автономного округа, необходимо до 25 сентября предоставить справку об обучении в департамент социальной защиты.

Отметим, что многодетные семьи, у которых статус подтвержден на 01 июля, получат ежегодную выплату автоматически к 20 июля. Единовременное пособие составляет 3 777,42 рублей на обучающегося.

Телефон для справок 3-51-33, 3-51-37. Консультационный центр социальной защиты Ямала: 8-800-2000-115 (звонок бесплатный), в рабочие дни с 08.00 до 20.00. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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