20 Июль 2020 2020-07-20T13:10:05+03:00

Сотрудника музейного комплекса в ЯНАО заставили уволиться Фото: vk.com Шурышкарский музейный комплекс им. Г. С. Пузырев

После вмешательства прокуратуры ему выплатили свыше 334 тыс. рублей и восстановили на месте труда

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Сотрудник «Шурышкарского музейного комплекса им. Г.С. Пузырева» через суд восстановился на работе, с которой заставили уволиться.

Прокуратура провела проверку о незаконном его увольнении работника. Выяснилось, что трудовой договор расторгнут в январе 2020 года на основании его заявления об увольнении по собственному желанию. Однако установлен факт давления на работника. Человека буквально вынудили написать заявление по собственному желанию. Этот факт впоследствии подтвердился свидетельскими показаниями и иными материалами проверки.

В целях защиты прав незаконно уволенного работника прокурор района обратился с иском в суд о его восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула.

В результате работник восстановлен на работе, кроме того ему выплачен средний заработок за время вынужденного прогула в размере свыше 334 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU