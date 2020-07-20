2020-07-20T12:53:43+03:00
Происшествия

Главу Гыды наказали за нарушения в сфере госзакупок

Администрация села пошла на дробление договоров
Анна Полякова
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Главу Гыды наказали за нарушения сфере госзакупокГлаву Гыды наказали за нарушения сфере госзакупокФото: Ольга Крыльцова
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К административной ответственности привлекли главу села Гыда Тазовского района. Прокуратура обнаружила в деятельности администрации муниципального образования нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для обеспечения муниципальных нужд.

Выяснилось, что администрация села заключила с ООО «ЯмалАвто+» договор на поставку бензина марки на сумму 250 тыс. рублей. Аналогичные договоры по одному и тому же предмету были заключены на общую сумму 750 тыс. рублей.

Как пояснили в ведомстве, такое дробление договоров провели для их заключения с единственным поставщиком, что является административным правонарушением.

На главу завели административное дело. В результате департамент экономики ЯНАО назначил должностному лицу административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Главу Гыды наказали за нарушения в сфере госзакупок
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