Главу Гыды наказали за нарушения в сфере госзакупок
К административной ответственности привлекли главу села Гыда Тазовского района. Прокуратура обнаружила в деятельности администрации муниципального образования нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для обеспечения муниципальных нужд.
Выяснилось, что администрация села заключила с ООО «ЯмалАвто+» договор на поставку бензина марки на сумму 250 тыс. рублей. Аналогичные договоры по одному и тому же предмету были заключены на общую сумму 750 тыс. рублей.
Как пояснили в ведомстве, такое дробление договоров провели для их заключения с единственным поставщиком, что является административным правонарушением.
На главу завели административное дело. В результате департамент экономики ЯНАО назначил должностному лицу административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU