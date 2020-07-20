2020-07-20T12:39:20+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое задержали наркомана с «синтетикой»

Мужчине грозит 10 лет лишения свободы
Анна Полякова
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В Новом Уренгое задержали наркомана с «синтетикой» Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое задержали наркомана с «синтетикой» Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое полицейские пресекли факт незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Правоохранители 16 июля проводили оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Ранее не судимого мужчину 1993 года рождения задержали на улице. При нем полицейские обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения массой 1,01 грамм. Злоумышленник заявил полицейским, что зелье приобрел для личного потребления.

На мужчину завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Сейчас избирается мера пресечения в отношении подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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