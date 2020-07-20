2020-07-20T11:18:30+03:00
Общество

На Ямале выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Экзамены проводятся с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности
Анна Полякова
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На Ямале выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам Фото: департамент образования ЯНАОНа Ямале выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам Фото: департамент образования ЯНАО
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20 июля на Ямале проходит единый государственный экзамен по биологии и иностранным языкам (кроме раздела «Говорение»). Как сообщает департамент образования ЯНАО, задействовано 37 пунктов проведения экзаменов. Экзамены проводятся в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

ЕГЭ по биологии будут сдавать 621 человек, экзамен по английскому языку выбрали - 301 выпускник. Продолжительность экзамена по иностранным языкам - 3 часа, по биологии – 3 часа 30 минут. Порог минимального количества баллов известен: по биологии - 36 баллов, иностранные языки – 22 балла.

Результат участники узнают не позднее 2 августа. В случае неявки по уважительной причине экзамен можно сдать в резервный день, предусмотренный расписанием ЕГЭ – 24 и 25 июля или в дополнительный период – с 3 по 8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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