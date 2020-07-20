2020-07-20T10:39:29+03:00
Происшествия

В Лабытнанги пожизненно осужденный напал на судью во время заседания

На рецидивиста завели очередное уголовное дело
Анна Полякова
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В Лабытнанги пожизненно осужденный напал на судью во время заседанияВ Лабытнанги пожизненно осужденный напал на судью во время заседанияФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги во время заседания суда произошел инцидент. Рецидивист, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы за ранее совершенные преступления, напал судью.

На него завели еще одно уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия, совершенные в отношении судьи, в связи с рассмотрением дела в суде».

Как уточнили в СУ СКР по ЯНАО, 3 июля 2020 года в открытом судебном заседании в Лабытнангском городском суде рассматривалось уголовное дело по обвинению двоих мужчин в мошенничестве, а также изготовлении и сбыте акцизных марок. Один из обвиняемых по уголовному делу - 39-летний рецидивист. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ходе судебного заседания он напал на судью.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU

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