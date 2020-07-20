2020-07-20T09:59:30+03:00
Происшествия

На Ямале потушили все лесные пожары

С начала сезона в регионе было зарегистрировано 43 очага
Анна Полякова
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На Ямале потушили все лесные пожары Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале потушили все лесные пожары Фото: 89.mchs.gov.ru
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа к этому часу нет природных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. Последнее возгорание в лесу было ликвидировано в минувшую субботу.

Всего с начала пожароопасного периода 2020 года в регионе было зарегистрировано 43 очага природных пожаров на общей территории 1569 гектаров.

По данным «Авиалесоохраны», за неделю с 13 по 19 июля ликвидировано 797 лесных пожаров в 43 регионах России. Основные причины пожаров – человеческий фактор и грозы. Утром 20 июля лесные пожары действуют в 20 регионах России. Самая горячая точка – ХМАО, где зарегистрировано 21 очага.

ИСТОЧНИК KP.RU

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