На Ямале выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе Сургут-Салехард

20 Июль 2020 2020-07-20T09:40:39+03:00

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В обстоятельствах ДТП со смертельным исходом, случившемся 18 июля на 285 километре трассы Сургут-Салехард, разбираются правоохранители. Выживший водитель «КамАЗа» показал, что был пристегнут ремням безопасности, поэтому не пострадал.

Фото: 89.мвд.рф

На месте аварии погиб мужчина, который был за рулем автомобиля «УАЗ», который двигался со стороны Ноябрьска по направлению Муравленко. По предварительной информации, он не учел безопасную скорость для движения, не справился с управлением, в результате выехал встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. "Буханка" от столкновения превратилась в груду металла. Причины ДТП устанавливаются, сообщили в УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Во избежание происшествий Госавтоинспекция автономного округа призывает водителей к соблюдению требований ПДД и заранее планировать маршрут движения, определятся с местом отдыха и стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU