2020-07-20T09:29:09+03:00
Происшествия

В Лабытнанги мошенники убедили женщину перевести деньги на их счет

«Звонок сотрудника банка» стал распространенной схемой обмана в городе
Анна Полякова
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В Лабытнанги мошенники убедили женщину перевести деньги на их счетВ Лабытнанги мошенники убедили женщину перевести деньги на их счетФото: Ольга Крыльцова
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Мошенники лишили пенсионерку из Лабытнанги более 172 тысяч рублей. Позвонившие представились сотрудниками банка и сообщили, что от ее имени поступила заявка на оформление кредита в сумме 200 тысяч рублей. Аферисты убедили 64-летнюю женщину, что для сохранности денег необходимо перевести всю сумму на счет другого лица. Горожанка, поверив неизвестным, перевела все свои сбережения на чужой счет.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают личность причастного к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция предупреждает, что на территории города распространенной схемой телефонного мошенничества является «звонок сотрудника банка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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