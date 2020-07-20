20 Июль 2020 2020-07-20T09:46:39+03:00

На Ямале за выходные в ДТП пострадали пять человек, один погиб Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

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За минувшие выходные на дорогах ЯНАО зарегистрировано 18 ДТП. Одна авария унесла жизнь человека, еще в трех пострадали люди. Травмы получили пять человек, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

Трагедия произошла 18 июля на трассе Сургут-Салехард. Погиб водитель «УАЗа», который не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ».

Вечером 19 июля в с. Овгорт, Шурышкарского на ул. Лесная травмы получил водитель перевернувшегося мотовездехода «STELS».

В воскресенье на ул. Магистральная Ноябрьска в ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «УАЗ». Мужчина за рулем автомобиля при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с «KIA».

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Салехарде на ул. Ангальский Мыс мужчина за рулем «TOYOTA» не справился с управлением и допустил опрокидывание. После аварии он сбежал с места ДТП, бросив двух пассажиров с травмами.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 2634 зарегистрированных ДТП погибли 23 человека и 245 травмированы, в их числе 24 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU