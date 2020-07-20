2020-07-20T09:46:39+03:00
Происшествия

На Ямале за выходные в ДТП пострадали пять человек, один погиб

За два дня произошло 18 аварий
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале за выходные в ДТП пострадали пять человек, один погиб Фото: Госавтоинспекция ЯНАОНа Ямале за выходные в ДТП пострадали пять человек, один погиб Фото: Госавтоинспекция ЯНАО
Изменить размер текста:

За минувшие выходные на дорогах ЯНАО зарегистрировано 18 ДТП. Одна авария унесла жизнь человека, еще в трех пострадали люди. Травмы получили пять человек, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

Трагедия произошла 18 июля на трассе Сургут-Салехард. Погиб водитель «УАЗа», который не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ».

Вечером 19 июля в с. Овгорт, Шурышкарского на ул. Лесная травмы получил водитель перевернувшегося мотовездехода «STELS».

В воскресенье на ул. Магистральная Ноябрьска в ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «УАЗ». Мужчина за рулем автомобиля при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с «KIA».

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Салехарде на ул. Ангальский Мыс мужчина за рулем «TOYOTA» не справился с управлением и допустил опрокидывание. После аварии он сбежал с места ДТП, бросив двух пассажиров с травмами.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 2634 зарегистрированных ДТП погибли 23 человека и 245 травмированы, в их числе 24 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое задержали наркомана с «синтетикой»
В Надыме ищут пропавшую два дня назад женщину со шрамом под бровью
На Ямале выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Колл-центр по коронавирусу в Новом Уренгое перешёл на многоканальный номер
В Лабытнанги пожизненно осужденный напал на судью во время заседания
На Ямале потушили все лесные пожары
На Ямале выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе Сургут-Салехард
В Лабытнанги мошенники убедили женщину перевести деньги на их счет
На Ямале за выходные в ДТП пострадали пять человек, один погиб
В Уренгое по проекту местных жителей создают детскую площадку
На Полярном Урале создадут современный туристический кластер
В Салехарде проверяют детские площадки на безопасность
Жители поселка на Ямале из-за коронавируса сами строят себе дорогу
Погода на Ямале 20 июля: день пройдет в основном без осадков
На Ямале продлили режим самоизоляции
Новоуренгойская городская площадь преображается
ДТП под Ноябрьском: внедорожник выехал на встречку и угодил под КАМАЗ
Погода на Ямале 19 июля: в округе пройдут грозы
На Ямале – еще одна смерть и четыре новых очага коронавируса
Житель Нового Уренгоя, который оскорбил полицейского в психдиспансере, отделался штрафом
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 июля 2020 года увеличилось сразу на 182 человека
Погода на Ямале 18 июля: дождь с грозой, ветрено
В Салехарде пенсионерку облапошил мнимый работодатель
В Лабытнанги оштрафовали коммерческую организацию, обесточившую микрорайон
В Ноябрьске гинекологи будут консультировать пациенток по видеосвязи