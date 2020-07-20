2020-07-20T08:14:17+03:00
Общество

В Уренгое по проекту местных жителей создают детскую площадку

Деньги выделили из окружного бюджета
Анна Полякова
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В Уренгое по проекту местных жителей создают детскую площадку Фото: puradm.ruВ Уренгое по проекту местных жителей создают детскую площадку Фото: puradm.ru
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В посёлке Уренгой Пуровского района реконструируют детскую площадку во дворе пятого микрорайона. Макет создавали сами местные жители в рамках мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Так сложилось, что именно в этом дворе всегда много детей - приходят играть ребята и из соседних домов. Когда-то здесь была большая деревянная горка, потом установили игровой комплекс, который со временем слишком мал для такого количества ребятни.

Сегодня юные уренгойцы смотрят на площадку с надеждой, ежедневно следя за продвижением работ. Какой она будет, пока можно увидеть сайте администрации посёлка. Здесь и качели, и турники, и игровые элементы для самых маленьких. Долгожданная игровая площадка со спортивными элементами будет соответствовать всем современным нормативам.

Когда полгода назад жители разработали дизайн-проект, им условно выделили 2 миллиона рублей на обустройство территории и предложили выбрать архитектурные формы.

Из окружного бюджета на реализацию проекта выделили 5,7 миллионов рублей, муниципальное софинансирование составляет 58 тысяч рублей. Построить площадку мечты жителей пятого микрорайона должны до 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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