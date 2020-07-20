На Полярном Урале создадут современный туристический кластер

20 Июль 2020 2020-07-20T07:53:13+03:00

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Пандемия показала, как важно иметь хорошее место для отдыха у себя дома. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, говоря о Полярном Урале.

Полярно-Уральский парк участвует во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров. Десятка победителей получит содействие федеральных ведомств и лучших экспертов в реализации.

Проект будут воплощать в жизнь в любом случае - но поддержка, как экспертов, так и ямальцев, всегда важна и нужна, считает губернатор. На Полярном Урале планируется создать современный туристический кластер с необходимой инфраструктурой и сервисом, горными приютами, сертифицированными маршрутами.

«Природа уже создала там всё, что нужно туристу: горные хребты и ледники среди них, самое глубокое озеро Урала – Большое Щучье, бурлящие реки и водопады. Сохранились и объекты наследия прошлого века – 501-я стройка, молибденовый рудник, - написал Дмитрий Артюхов у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: vk.com Дмитрия

Глава региона пояснил, что этим летом путешествие этот живописный уголок природы пользуются большой популярностью у ямальцев. В выходной он побывал там, отметив, что Полярный Урал станет доступным и для жителей востока округа, когда в конце года будет открыт проезд по дороге Надым - Салехард.

ИСТОЧНИК KP.RU