2020-07-20T07:00:12+03:00
Общество

В Салехарде проверяют детские площадки на безопасность

Все недочёты указаны ответственным исполнителям
Анна Полякова
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В Салехарде проверяют детские площадки на безопасность Фото: salekhard.orgВ Салехарде проверяют детские площадки на безопасность Фото: salekhard.org
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В Салехарде в рамках летнего этапа всероссийской акции «Безопасность детства – 2020» проводят мероприятия, направленные на профилактику происшествий в местах отдыха.

До 1 сентября с детьми и подростками будут проводить разъяснительные беседы, направленные на предупреждение чрезвычайных происшествий и детского травматизма в местах летнего отдыха. В рейды выходят сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города.

Неделю назад специалисты беседовали с детьми о правилах безопасного поведения на воде и соблюдения режима повышенной готовности.

Одновременно они проверили состояние детских площадок в районе Гидропорта и Комбината, зону отдыха у реки Полябта.

- Где-то было мало песка, где-то – повреждены конструкции. Все недочёты мы направили ответственным исполнителям. До 22 июля они должны уведомить нас о мерах, которые будут приняты для исполнения, – отмечает главный специалист отдела по обеспечению деятельности городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Салехарда Марина Осипова.

Зимой сотрудники проверят горки и места зимнего отдыха детей и подростков, рассказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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