Жители поселка на Ямале из-за коронавируса сами строят себе дорогу

20 Июль 2020 2020-07-20T06:13:26+03:00

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Жители поселка в Сюнай-Сале Ямальского района сложившейся эпидемиологической ситуации сами строят себе дорогу. Сдача объекта запланирована на сентябрь этого года.

Традиционно работавшие на этом участке дорожники из других регионов не смогли приехать, поэтому было принято решение привлечь самих сюнайсалинцев. Теперь этот фронт работы на плечах группы местных жителей. На объекте трудятся 25 человек, 21 из которых – жители посёлка. Всех их обучили базовым навыкам стропальщиков и разнорабочих, прошли необходимые инструктажи.

Как сообщили в администрации Ямальского района, сейчас сюнайсалинцы задействованы на всех основных строительных работах. Полным ходом идёт укладка дорожных плит и тротуаров, затем начнётся установка заборов и обустройство подъездов к домам.

ИСТОЧНИК KP.RU