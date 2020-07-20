2020-07-20T05:15:36+03:00
Общество

Погода на Ямале 20 июля: день пройдет в основном без осадков

Температура воздуха +17 ... +19 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 20 июля: день пройдет в основном без осадковПогода на Ямале 20 июля: день пройдет в основном без осадковФото: Анна Полякова
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В понедельник, 20 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +18 градусов, солнечно, без осадков, ветер западный 2 м/с.

В Ноябрьске + 17 градусов, переменная облачность, в первой половине дня - дождь, ветер северо-восточный 8 м/с.

В Новом Уренгое +18 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северный 7 м/с.

В Надыме +18 градусов, переменная облачность, осадки не ожидаются, ветер северо-восточной 5 м/с.

В Губкинском +18 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-восточный 8 м/с.

В Тарко-Сале +18 градусов, пасмурно, дождь пройдет только утром, ветер северо-восточный 8 м/с.

В Муравленко +17 градусов, облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 8 м/с.

В Лабытнанги +19 градусов, солнечно и без осадков, ветер западный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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