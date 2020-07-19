Новоуренгойская городская площадь преображается

19 Июль 2020 2020-07-19T16:34:37+03:00

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Старый асфальт на городской площади Нового Уренгоя заменят на нескользящую гранитную плитку. Этот материал имеет хороший запас прочности, поэтому предполагается, что проблем с уборкой территории не будет, даже если на площадь будет заезжать тяжелая техника.

Общая площадь демонтируемого участка – более 7000 квадратных метров. Сейчас рабочие занимаются подготовкой основания дорожной одежды и установкой новых бордюров, сообщает администрация Нового Уренгоя.

Строители побеспокоятся не только о красоте площади, но и об ее функциональности. Чтобы не было проблем с подключением музыкального или другого оборудования при проведении массовых мероприятий, здесь прокладывают кабельные и малоточные сети. Так же здесь заменят освещение. Кроме того, здесь появится новый торговый павильон. Строители сохранят все деревья, которые сейчас растут на городской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU