2020-07-19T11:50:51+03:00
Происшествия

ДТП под Ноябрьском: внедорожник выехал на встречку и угодил под КАМАЗ

Водитель внедорожника скончался на месте [фото]
Лина Орлова
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Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"
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Происшествие случилось 18 июля днем. Очевидцы продолжают выкладывать фото с места ДТП в соцсетях, на месте происшествия оказались многие – оба транспортных средства перегородили проезд. Авария случилась на 285 километре трассы СургутСалехард, по дороге от Ноябрьска в сторону в Муравленко.

Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"

Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"

По словам очевидцев, водитель УАЗ Фермер выскочил на встречную полосу движения, по которой в этот момент ехал КАМАЗ. По заключению бригады скорой помощи, водитель внедорожника скончался на месте. Камазист серьезно не пострадал, однако переживает психологический кризис из-за случившегося.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"

Фото из группы "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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