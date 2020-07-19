2020-07-19T07:34:21+03:00
Общество

Погода на Ямале 19 июля: в округе пройдут грозы

Температура воздуха прогреется до +24 градусов
Ирина Ромашкина
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На Ямале в отдельных районах прогнозируют грозыНа Ямале в отдельных районах прогнозируют грозыФото: Ирина Ромашкина
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В воскресенье, 19 июля, в Ямало-Ненецком автономном округе днем будет +14… +19 градусов, местами воздух прогреется до +24 градусов, ночью +10… +15 градусов. Днем по западу преимущественно без осадков, местами в округе ожидается умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с.

По прогнозам метеорологов, в Салехарде +15 градусов, облачно, ветер слабый, северо-восточный 5-6 м/с.

В Лабытнанги +15 градусов, облачно, ветер слабый, северо-восточный 5-6 м/с.

В Новом Уренгое +14 градусов, облачно и слабый дождь, ветер умеренный, северо-восточный 7 м/с.

В Губкинском +15 градусов, облачно и дождь, ветер слабый, северный 4 м/с.

В Тарко-Сале +14 градусов, облачно и кратковременные осадки, ветер слабый, северо-восточный 3-4 м/с.

В Надыме +13 градусов, облачно и слабый дождь, ветер слабый, северный 5 м/с.

В Ноябрьске +21 градус, ясно и слабый дождь, ветер умеренный, северный 6-7 м/с.

В Муравленко +19 градусов, ясно и кратковременные осадки, ветер умеренный, северный 5-6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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