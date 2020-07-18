18 Июль 2020 2020-07-18T12:05:26+03:00

Житель Нового Уренгоя, который оскорбил полицейского в психдиспансере, отделался штрафом. Фото: Ольга Крыльцова

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В Новом Уренгое вынесено решение по уголовному делу в отношении 27-летнего мужчины. Ранее он унизил честь и достоинство полицейского.

Инцидент произошел 5 января 2020 года, когда наряд дорожно-патрульной службы остановил автомобиль с нетрезвым водителем. В помещении психоневрологического диспансера при свидетелях ямалец оскорбил стража правопорядка, выражаясь в его адрес нецензурной бранью.

– По данному факту следственным отделом по Новому Уренгою было возбуждено уголовное дело. Его расследовали и направили в суд, – уточнили в пресс-службе Следственного комитета по ЯНАО.

В итоге Новоуренгойский суд вынес решение о признании гражданина виновным. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU