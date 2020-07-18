2020-07-18T06:01:51+03:00
Общество

Погода на Ямале 18 июля: дождь с грозой, ветрено

Температура воздуха +13 ... +19 градусов
Вадим Бегун
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На Ямале сегодня дождь с грозой. Фото - pixabay.com.На Ямале сегодня дождь с грозой. Фото - pixabay.com.
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В субботу, 18 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +15 градусов, пасмурно, вечером пройдет небольшой дождь, ветер восточный 7 м/с.

В Ноябрьске + 24 градусов, малооблачно, дождь с грозой, ветер южный 4 м/с.

В Новом Уренгое +13 градусов, пасмурно, утром дождь, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Надыме +16 градусов, пасмурно, дождь целый день, ветер восточной 6 м/с.

В Губкинском +15 градусов, пасмурно, дождь с грозой целый день, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Тарко-Сале +14 градусов, пасмурно, днем дождь, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Муравленко +23 градуса, сильный дождь с грозой. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В Лабытнанги +15 градусов, пасмурно, вечером - дождь, ветер восточный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода на Ямале 18 июля: дождь с грозой, ветрено
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