Погода на Ямале 18 июля: дождь с грозой, ветрено
В субботу, 18 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +15 градусов, пасмурно, вечером пройдет небольшой дождь, ветер восточный 7 м/с.
В Ноябрьске + 24 градусов, малооблачно, дождь с грозой, ветер южный 4 м/с.
В Новом Уренгое +13 градусов, пасмурно, утром дождь, ветер юго-восточный 5 м/с.
В Надыме +16 градусов, пасмурно, дождь целый день, ветер восточной 6 м/с.
В Губкинском +15 градусов, пасмурно, дождь с грозой целый день, ветер юго-восточный 6 м/с.
В Тарко-Сале +14 градусов, пасмурно, днем дождь, ветер юго-восточный 4 м/с.
В Муравленко +23 градуса, сильный дождь с грозой. Ветер юго-восточный 3 м/с.
В Лабытнанги +15 градусов, пасмурно, вечером - дождь, ветер восточный 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU