2020-07-17T17:08:43+03:00
Происшествия

В Салехарде пенсионерку облапошил мнимый работодатель

Женщина, поверив мошеннику, лишилась 120 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Салехарде пенсионерку облапошил мнимый работодательВ Салехарде пенсионерку облапошил мнимый работодательФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде расследуют уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала 62-летняя местная жительниц. О преступлении она сообщила 15 июля 2020 года, обратившись в дежурную часть с заявлением, в котором она просит привлечь к ответственности неизвестного мужчину.

Женщина разместила в сети интернет объявление о поиске подработки, на которое откликнулся аферист. Он представился военным и предложил женщине работу. Три раза в неделю северянка должна была приобретать и приносить его матери продукты питания. За каждый такой поход в магазин злоумышленник обещал заплатить 1 200 рублей.

Когда северянка согласилась, неизвестный сообщил ей, что в настоящее время он находится в другом городе и для получения заработка попросил пройти к ближайшему банкомату. Доверчивая женщина по указанию злоумышленника совершала продиктованные операции со своей банковской картой, неоднократно обналичивая денежные средства и отправляя их на указанные счета.

Когда она поняла, что попалась на уловки мошенника, ее 120 000 рублей уже находились на счетах злоумышленника. В ходе телефонного разговора женщина требовала от мошенника вернуть ее денежные средства, но получила отказ, рассказали в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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