В Лабытнанги оштрафовали коммерческую организацию, обесточившую микрорайон

17 Июль 2020 2020-07-17T16:02:22+03:00

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В Лабытнанги наказали коммерческую организацию, обесточившую целый микрорайон. в мае 2020 года при производстве земляных работ экскаватором ООО «Авто-Миг плюс» была повреждена кабельная линия электропередач, мощностью 6 кВ. В результате повреждения кабельной линии, произошло аварийное отключение электроэнергии в 17 многоквартирных домах, расположенных по улице Студенческая в городе Лабытнанги.

В отношении ООО «Авто-Миг плюс» и его руководителя были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 33 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU