17 Июль 2020 2020-07-17T15:24:03+03:00

В Ноябрьске гинекологи будут консультировать пациенток по видеосвязи Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьской центральной городской больнице врачи-гинекологи будут консультировать женщин в режиме онлайн. К такому решению пришли в администрации лечебного учреждения в связи с возросшей потребностью в гинекологической помощи, которая возникла из-за длительного периода карантинных мероприятий.

Напоминаем, что плановый и профилактический прием пациентов по приказу Департамента здравоохранения ЯНАО для недопущения распространения коронавируса прекращен до особого распоряжения.

Как сообщили в Ноябрьской ЦГБ, ежедневно с 08:00 до 11:30 предварительное консультирование врачом-гинекологом по видеосвязи будет проходить по телефону 8-983-550-9782 (Viber). При острой необходимости доктор будет назначать амбулаторный прием.

ИСТОЧНИК KP.RU