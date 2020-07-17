2020-07-17T15:51:57+03:00
Происшествия

Пассажир самолета «Краснодар – Ноябрьск» украл спасательные жилеты на подарок

Во время досмотра их изъяли и вернули авиакомпании
Анна Полякова
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Пассажир самолета «Краснодар – Ноябрьск» украл спасательные жилеты на подарок Фото: утурфо.мвд.рфПассажир самолета «Краснодар – Ноябрьск» украл спасательные жилеты на подарок Фото: утурфо.мвд.рф
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Пассажир самолета, следовавшего по маршруту «КраснодарНоябрьск», украл три спасательных жилета. Как выяснилось, трофеи он хотел подарить родственникам в качестве сувенира из поездки.

Однако сюрприз не удался. Пропажу жилетов обнаружили сотрудники авиакомпании во время послеполетного осмотра салона авиалайнера, о чем сразу сообщили в транспортную полицию. Полицейские установили пассажиров, летели на этих местах, и по горячим следам задержали одного из них.

Похитителем аварийно-спасательных средств оказался 37-летний житель Краснодарского края. При выходе из салона он незаметно снял жилеты из-под кресел и положил в сумку. На выходе из аэропорта трофеи пришлось отдать правоохранителям. Во время досмотра их изъяли и вернули авиакомпании.

На похитителя завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража», сообщает УТ МВД России по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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