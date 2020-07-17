На станции Коротчаево рецидивист украл ящик с пожертвованиями
В Коротчаево раскрыли кражу на станции ящика с пожертвованиями. Сообщение о его пропаже из коридора билетной кассы поступило в дежурную часть Линейного пункта 15 июля.
Изучив записи камер наблюдения, полицейские увидели, что ящик похитил мужчина. Через несколько минут его задержали.
Злоумышленником оказался 43-летний житель Республики Удмуртия, в январе 2020 года освободившийся после 15- летнего заключения за совершение убийства. Также злоумышленник судим за совершение разбоя.
В Коротчаево он приехал на очередную вахту, но получить место работы ему не удалось: в организации сообщили об отсутствии рабочих мест. Тогда мужчина решил разбогатеть за счет детей-сирот. Пожертвования благотворительного фонда были предназначены нуждающимся. Разбив ящик, он рассовал 8228 рублей по карманам, сам ящик выбросил. Благодаря быстрым действиям сотрудников полиции похититель не успел потратить деньги, и они были возвращены фонду помощи.
16 июля дознаватели Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте завели на рецидивиста очередное уголовное дело, сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.
ИСТОЧНИК KP.RU