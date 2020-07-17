В августе ноябряне останутся без горячей воды
Полная подача горячего водоснабжения прекратится в полночь 3 августа
В августе ноябряне останутся без горячей водыФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске горожане почти на 11 дней останутся без горячей воды. Как сообщает «Энерго-Газ-Ноябрьск», это связано с плановыми ремонтными работами на сетях газоснабжения и прекращением поставки газа.
Полная подача горячего водоснабжения прекратится в полночь 3 августа. Ресурсоснабжающая организация обещает, что 14 августа с 14.00 горячая вода уже появится в квартирах жителей Ноябрьска.
ИСТОЧНИК KP.RU