2020-07-17T13:51:43+03:00
Общество

В августе ноябряне останутся без горячей воды

Полная подача горячего водоснабжения прекратится в полночь 3 августа
Анна Полякова
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В августе ноябряне останутся без горячей водыВ августе ноябряне останутся без горячей водыФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске горожане почти на 11 дней останутся без горячей воды. Как сообщает «Энерго-Газ-Ноябрьск», это связано с плановыми ремонтными работами на сетях газоснабжения и прекращением поставки газа.

Полная подача горячего водоснабжения прекратится в полночь 3 августа. Ресурсоснабжающая организация обещает, что 14 августа с 14.00 горячая вода уже появится в квартирах жителей Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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