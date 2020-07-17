В августе ноябряне останутся без горячей воды

17 Июль 2020 2020-07-17T13:51:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске горожане почти на 11 дней останутся без горячей воды. Как сообщает «Энерго-Газ-Ноябрьск», это связано с плановыми ремонтными работами на сетях газоснабжения и прекращением поставки газа.

Полная подача горячего водоснабжения прекратится в полночь 3 августа. Ресурсоснабжающая организация обещает, что 14 августа с 14.00 горячая вода уже появится в квартирах жителей Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU