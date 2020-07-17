В Салехарде региональный маткапитал выдали 98 семьям

17 Июль 2020 2020-07-17T13:45:29+03:00

Средства можно потратить на улучшение жилищных условий и на получение медицинской помощи

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За полгода салехардским семьям выдали 98 свидетельств на региональный материнский (семейный) капитал. Напомним, такое право есть у граждан РФ, постоянно проживающих на территории ЯНАО не менее пяти лет..

Размер маткапитала составляет 150 000 рублей для семей, в которых рождён (усыновлён) второй ребёнок, и 500 000 рублей – для семей, в которых появился третий и последующие дети.

При этом речь идет обо всех семьях, в которых третий и последующие дети родились и были усыновлены с 1 января 2011 года по 31 декабря 2019 года. Средства можно направить на улучшение жилищных условий и на получение медпомощи членам семьи.

Оформить заявление можно через портал госуслуг, также можно подать заявление через сайт департамента социальной защиты населения ЯНАО, пройдя во вкладку «Госуслуги, предоставляемые в электронной форме», сообщает администрация Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU