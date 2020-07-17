Мошенника, обманувшего ямальца, задержали в Новороссийске

17 Июль 2020 2020-07-17T12:52:59+03:00

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Мошенником, обманувшим курьера из Салехарда, оказался житель Новороссийска. 55-летний ямалец обратился в полицию 17 апреля 2020 года. Он заявил, что у него похитили деньги.

Выяснилось, что мужчина работает курьером в одном из кафе в Салехарде. Приняв заказ на доставку блюд, он направился к указанному адресу. Однако в ходе телефонного разговора, заказчик попросил приобрести еще и продукты питания, пообещав дополнительно заплатить за оказанные услуги. Кроме того, он попросил пополнить баланс указанных им номеров на общую сумму 3 500 рублей, что доверчивый салехардец и сделал. После совершения всех действий, злоумышленник отключил мобильный телефон и на связь больше не выходил.

Подозреваемым в мошенничестве оказался ранее судимый жителя Новороссийска 1978 года рождения. Аферист признался в обмане, его заключили под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU