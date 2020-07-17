На могильнике Нюрымпосллор археологи обнаружили сотню артефактов

17 Июль 2020 2020-07-17T12:28:53+03:00

Археологи вернулись из экспедиции в Приуральском районе с коллекцией артефактов Фото: yanao.ru

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Археологи вернулись из экспедиции в Приуральском районе с коллекцией артефактов. Специалисты Научного центра изучения Арктики в Приуральском районе (памятник Нюрымпосллор) проводили археолого-антропологические исследования могильника 19 века. Был сделан раскоп площадью 74 кв. м., изучено четыре захоронения. Около ста единиц артефактовпосле описания будет передана в окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского.

Одно из найденных захоронений оказалось кенотафом - имитацией могилы. В пустой могиле учёные обнаружили обрядовую куклу, олицетворяющую дух погибшего, а также топор, срезни или наконечники стрел, железные и медные бляхи. Как рассказал руководитель экспедиции, научный сотрудник сектора истории и археологии центра изучения Арктики Александр Гусев, по всей видимости, такое псевло-захоронение принадлежало мужчине, пропавшему без вести или утонувшему.

Второе захоронение принадлежало взрослой женщине. Традиционно в области головы лежал перевёрнутый котёл. Было много женских украшений: медных блях, бус, браслетов и серьги.

Еще две могилы оказались детскими. В первой находились останки младенца, умершего в возрасте примерно до полугода, и детские бубенчики. Во второй был похоронен мальчик в возрасте 6-8 лет. Его захоронение оказалось самым богатым на артефакты. Учёные извлекли по паре медных ножен и железных ножей, множество медных блях и пуговиц.

Ученые предполагают, что в прошлом население севера Западной Сибири трепетно относились к детям в таком возрасте. Возможно, это связано с переходом из детства во взрослую жизнь. Соответственно, и хоронили мальчиков с особым почитанием.

Судя по сделанным находкам, жители севера Западной Сибири в Средневековье и эпоху Нового времени (19 век) использовали примерно одинаковые погребальные обряды.

ИСТОЧНИК KP.RU