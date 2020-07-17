На Ямале снижается количество госпитализированных из-за коронавируса

17 Июль 2020 2020-07-17T12:54:16+03:00

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Руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова поделилась с ямальцами хорошими новостями.

Она рассказала, что наметилась тенденция к снижению количества госпитализированных. 17 июля эта цифра составляет 1005. В Салехарде впервые количество выписанных превысило число пациентов, находящихся на лечении, то же самое можно сказать про Лабытнанги, Надым и Приуральский район. За прошедшие сутки их число выздоровевших среди прошедших лечение от коронавируса увеличилось на 283 и составило 3978 человек.

- Между тем, на фоне сохраняющегося высокого уровня тестирования населения в регионе, по числу заболевших округ перешагнул за отметку в 9 тысяч. А это значит, соблюдение необходимых мер безопасности остаётся актуальным, - отметила Бучкова.

ИСТОЧНИК KP.RU