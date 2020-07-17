2020-07-17T12:54:16+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале снижается количество госпитализированных из-за коронавируса

В оперштабе поделились хорошими новостями
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале снижается количество госпитализированных из-за коронавирусаНа Ямале снижается количество госпитализированных из-за коронавирусаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова поделилась с ямальцами хорошими новостями.

Она рассказала, что наметилась тенденция к снижению количества госпитализированных. 17 июля эта цифра составляет 1005. В Салехарде впервые количество выписанных превысило число пациентов, находящихся на лечении, то же самое можно сказать про Лабытнанги, Надым и Приуральский район. За прошедшие сутки их число выздоровевших среди прошедших лечение от коронавируса увеличилось на 283 и составило 3978 человек.

- Между тем, на фоне сохраняющегося высокого уровня тестирования населения в регионе, по числу заболевших округ перешагнул за отметку в 9 тысяч. А это значит, соблюдение необходимых мер безопасности остаётся актуальным, - отметила Бучкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На станции Коротчаево украли ящик с пожертвованиями
В августе ноябряне останутся без горячей воды
В Салехарде региональный маткапитал выдали 98 семьям
Мошенника, обманувшего ямальца, задержали в Новороссийске
На могильнике Нюрымпосллор археологи обнаружили сотню артефактов
На Ямале снижается количество госпитализированных из-за коронавируса
Глава Губкинского, переболевший коронавирусом, вернулся к работе
В Новом Уренгое колл-центр по коронавирусу переходит на бесплатный номер
Жители Тарко-Сале в жаркие дни нарушают правила безопасности
Новоуренгоец, покусавший полицейского, отделался условным сроком
На Ямале в гибели рабочего винят бригадира монтажников
АО «Транснефть – Сибирь» передало в дар школе № 69 г. Тюмени книги «Федюнинский»
Восемь ямальских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
На Ямале растет количество детей, заболевших коронавирусом
В Тарко-Сале ребенок попал под колеса иномарки
Улицу Нового Уренгоя назовут именем легендарного Игоря Подовжнего
Десять многоэтажек Ноябрьска получат новые фасады
Погода на Ямале 17 июля: пасмурный день, в основном без осадков