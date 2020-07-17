Глава Губкинского, переболевший коронавирусом, вернулся к работе

17 Июль 2020 2020-07-17T11:51:34+03:00

Он признался, что настраивала на выздоровление поддержка земляков

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Глава Губкинского Андрей Гаранин после перенесенного коронавируса 16 июля вернулся к работе. Он уже провёл встречи, рабочие совещания, осмотрел строящиеся объекты.

В социальной сети он публично поблагодарил медиков Ямала, не только от себя лично, но и ото всех губкинцев. Он признался, что настраивала на выздоровление поддержка земляков.

За весь период пандемии от коронавируса вылечились 179 губкинца, сообщили в администрации города. Одновременно за минувшие сутки в городе выявлено 8 новых случаев COVID-19. Всего заболевших в городе было зарегистрировано 694.

- Друзья, земляки, призываю вас не терять бдительность и соблюдать все меры безопасности. Берегите себя и своих близких, - обратился градоначальник.

В ближайшее время мэр запланировал проверить ход работ по благоустройству, а также ремонту школ и детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU