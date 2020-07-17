Жители Тарко-Сале в жаркие дни нарушают правила безопасности

17 Июль 2020 2020-07-17T10:09:04+03:00

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В Тарко-Сале единственный городской пляж, разрешенный для купания, закрыт на реконструкцию по программе «Комфортная городская среда». Купаться негде, и горожане в жаркие дни нарушают правила безопасности. Об этом сообщил государственный инспектор ГИМС по ЯНАО Александр Волков.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций сотрудники государственной инспекции по маломерным судам совместно с представителями «Ямалспаса» все лето проводят рейды по несанкционированным пляжам. В Тарко-Сале популярны два таких места – берега озера Окунёвого и реки Пяку-Пур, где о запрете купания напоминают таблички.

- Нужно быть предельно осторожными в местах, где коряги, где большие обрывистые берега. Необходимо, чтобы взрослые внимательно следили за детьми и не пускали их близко к воде – с наступлением тёплых дней в городе уже произошло несколько несчастных случаев, - прокомментировал ситуацию Александр Волков.

Работы по благоустройству пляжной зоны идут по графику – здесь отсыпают и укрепляют берег, расширяют автостоянку, обустраивают прогулочную зону с подвесными тропами в лесном массиве. В прошлом году здесь построили многофункциональную дорожку – она очень востребована и популярна среди таркосалинцев.

- После окончания работ это будет совсем другой пляж – чистый, комфортный, с различными зонами игр и развлечений. Ради этого стоит потерпеть, - отметил глава района Андрей Нестерук.

Сотрудники инспекции предупреждают и любителей покататься на моторных лодках: за управление маломерным судном без спасательного жилета предусмотрен штраф до 500 рублей, а те, кто садится за руль лодки без прав - заплатят до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU