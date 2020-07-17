Новоуренгоец, покусавший полицейского, отделался условным сроком

17 Июль 2020 2020-07-17T09:38:50+03:00

Пьяный мужчина не сдержал своей агрессии по дороге в отделение

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Жителя Нового Уренгоя признали виновным в применении насилия к представителю власти. Мужчина не сдержал своей агрессии и покусал полицейского за обе руки.

Инцидент произошел ночью 23 февраля 2020 года. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, сотрудники полиции во время рейда по улицам города выявили гражданина в состоянии алкогольного опьянения. По дороге в городской отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении, задержанный оказал сопротивление и напал на правоохранителя.

Приговором суда агрессору назначено наказание в виде 1 года и девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU