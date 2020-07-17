17 Июль 2020 2020-07-17T09:58:22+03:00

На Ямале в гибели рабочего винят бригадира монтажников Фото: СУ СКР по ЯНАО

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В Тазовском районе ждет суда бригадир монтажников. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности гибель человека.

Несчастье произошло 10 апреля 2020 года на территории Русского нефтегазоконденсатного месторождения Тазовского района.

Во время подъёма опоры ЛЭП конструкция упала на землю, вершиной проломив кабину вахтового автомобиля, где в тот момент находился 43-летний монтажник. Мужчина получил травмы головы, от которых скончался на месте происшествия.

Выяснилось, что во время подъёма опоры ЛЭП вахтовый автомобиль, в котором находился рабочий, был припаркован в опасной зоне, что было недопустимо. Бригадир монтажников нарушил возложенные на него обязанности по соблюдению правил безопасности, принял самостоятельное решение и стал единолично руководить работой по подъёму опоры ЛЭП.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и активно способствовал следствию в раскрытии преступления, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU