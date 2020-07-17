АО «Транснефть – Сибирь» передало в дар школе № 69 г. Тюмени книги «Федюнинский»

17 Июль 2020 2020-07-17T08:43:34+03:00

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АО «Транснефть – Сибирь» подарило библиотечному фонду средней общеобразовательной школы № 69 г. Тюмени книги «Федюнинский». Книга издана к 75-летию Великой Победы в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» старейшего российского издательства «Молодая гвардия» и посвящена уроженцу Тюменской области, Герою Советского Союза и Герою Монгольской Народной Республики, генералу армии Ивану Ивановичу Федюнинскому.

Издание вышло в свет при поддержке правительства Тюменской области, Тюменской областной Думы и АО «Транснефть – Сибирь».

В торжественном мероприятии, проходившем у памятника легендарному полководцу, приняли участие генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Виктор Бронников, заместитель Тюменской городской Думы Дмитрий Осипов, директор СОШ № 69 Эльвира Амирова и учащиеся школы № 69, которая носит имя Федюнинского, жители Тюмени.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Иван Федюнинский, которого, по аналогии с «маршалами Победы», можно назвать генералом Победы, прошел боевой путь от солдата до генерала армии. Он сыграл в годы войны ключевую роль в обороне Ленинграда и прорыве его блокады, в освобождении Прибалтики и Восточной Пруссии.

Очень важно сейчас бережно хранить и передавать подрастающему поколению реальную, а не переписанную историю, особенно, что касается Великой Отечественной войны, считает Виктор Бронников, генеральный директор АО «Транснефть-Сибирь».

- Эта книга позволяет глубже узнать биографию, глубже узнать то, как воевал наш земляк. Генерал Федюнинский участвовал практически во всех горячих точках, прошел через горнило Гражданской войны, войны с Японией, Великой Отечественной войны. Был не единожды ранен, но постоянно возвращался в строй, к тому, чему посвятил всю свою жизнь – служению армии, служению на тот момент Советскому Союзу, – отметил Виктор Бронников, выступая перед учениками СОШ № 69.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Биографический роман написал известный историк-романист Сергей Михеенков. Его перу принадлежат и другие книги из серии ЖЗЛ: «Рокоссовский», «Жуков», «Конев». Писатель Михеенков неоднократно в течение двух лет работы над романом приезжал в Тюмень, встречался с людьми, которые знали командарма, посещал музей Федюнинского в его деревне Гилево, знакомился с перепиской и документами, сохранившимися в музейном и личных архивах. Тираж издания составил свыше трех тысяч экземпляров.

В рамках благотворительного проекта АО «Транснефть – Сибирь» большая часть тиража книги передана в школы и библиотеки регионов присутствия предприятия на территории Тюменской, Свердловской, Курганской и Томской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Часть тиража уже доставлена на сторожевой корабль «Ладный» Черноморского флота, подшефный Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU