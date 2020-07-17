Восемь ямальских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

17 Июль 2020 2020-07-17T08:17:24+03:00

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Государственная экзаменационная комиссия утвердила итоги первых трех госэкзаменов на Ямале, состоявшихся 3 июля. В результате выяснилось, что среди выпускников восемь стобалльников: двое по литературе, шестеро – по информатике.

В этом году количество ребят, набравших наивысший балл по информатике, увеличилось. Как сообщили в региональном департаменте образования, в прошлом году их было двое. Лучшие результаты нынче поделили поровну между собой города Ноябрьск и Надым.

Директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец подчеркнула, что с этого года впервые увеличен размер премии выпускникам-стобалльникам. Вместо прежних 20 тысяч рублей школьники, набравшие наивысший балл, получат гранты от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в размере 100 тысяч рублей. Поощрят и их педагогов. Они получат такие же суммы.

К слову, все стобалльники по информатике занимались с сильнейшими преподавателями региона и страны, в том числе в рамках интенсивных школ и апробации образовательных сертификатов.

ИСТОЧНИК KP.RU