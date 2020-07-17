На Ямале растет количество детей, заболевших коронавирусом

17 Июль 2020 2020-07-17T07:55:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован рост количества детей, заболевших коронавирусной инфекцией. Напомним, режим самоизоляции на Ямале продлён до 20 июля: для тех, кто выходит из дома, сохраняется ряд ограничений. Масочный режим и сохранение санитарной дистанции не менее полутора метров продолжают действовать.

В Пуровском районе сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних регулярно выходят в рейды. Дважды в неделю они проверяют парки, дворы, общественный транспорт, гаражные кооперативы и детские площадки. Играющим детям и их родителями разъясняют необходимость соблюдения ограничительных мер и раздают памятки о мерах профилактики.

Нарушителей ждут предупреждения, а после и штрафы от одной до тридцати тысяч рублей на гражданина. Об этом сообщил замначальника отдела по делам несовершеннолетних Евгений Пиневский. С марта к административной ответственности привлекли порядка 30 пуровчан.

Согласно статистике, количество заболевших территории Пуровского района растет. Это говорит о том, что многие по-прежнему игнорируют установленные ограничения, тем самым подвергая себя и своих близких опасности заражения инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU