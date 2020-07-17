В Тарко-Сале ребенок попал под колеса иномарки

17 Июль 2020 2020-07-17T07:30:14+03:00

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В Тарко-Сале водитель иномарки сбил ребенка. ДТП случилось на улице Победы 16 июля около 18 часов 00 минут. В Госавтоинспекции рассказали, что «Mercedes» наехала на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате мальчик получил травмы, его увезла скорая помощь.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2020 года на в 2605 зарегистрированных ДТП погибло 22 человека и 240 травмированы, в их числе 24 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU