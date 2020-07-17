Десять многоэтажек Ноябрьска получат новые фасады

17 Июль 2020 2020-07-17T06:00:10+03:00

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В Ноябрьске строительно-монтажные работы в рамках капремонта проводятся на 16 многоквартирных домах. На большей части домов ремонтируют крышу, подвальные помещения, инженерные сети электро- тепло- и водоснабжения и фасады. Цветовые решения утверждены управлением архитектуры Ноябрьска. В палитре, в основном, преобладают зеленые и фиолетовые оттенки.

Еще для 19 многоквартирных домов в этом году разрабатывается проектно-сметная документация. Стоимость всех работ более 182 млн. рублей.

Исполнение программы по капремонту проверил мэр Алексей Романов. Как рассказала начальник отдела капитального ремонта Наталья Середа, работы идут согласно графику, порядка 40 процентов – выполнены. За их проведением осуществляется строительный контроль, как со стороны подрядной организации, определенной в ходе электронного аукциона, так и со стороны технического заказчика – это управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации города. Специалисты постоянно на связи с подрядчиками, все вопросы решают сразу по мере их поступления.

Алексей Романов остался доволен результатами поездки, но попросил не сбавлять темпы. Он также напомнил, что собственники домов, где проводится ремонт, также могут участвовать в процессе и контролировать качество и принимать выполненные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU