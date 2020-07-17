Улицу Нового Уренгоя назовут именем легендарного Игоря Подовжнего

17 Июль 2020 2020-07-17T07:18:09+03:00

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Одна из улиц Нового Уренгоя будет названа именем известного земляка Игоря Подовжнего. Он ушел из жизни 14 июля на 81 году жизни. О смерти экс-председателя гордумы Игоря Подовжнего глава города Иван Костогриз сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Около четырех десятков лет легендарный новоуренгоец посвятил газовой столице. Он прошел с родным городом все этапы становления и развития. Опытный производственник, настоящий народный избранник-депутат, приверженец здорового образа жизни и спорта, наставник молодежи, мудрый, честный, неравнодушный, рассказали в администрации города.

У каждого, кто знал Игоря Моисеевича, есть много что сказать доброго об этом человеке. Как вспоминает градоначальник, у Подовжнего была тетрадка для записей – он вносил туда поступающие от жителей вопросы, предложения. Возвращался к записям до тех пор, пока все не выяснил, не решил.

- Его работоспособность, открытость, честность, принципиальность. Его отношение к людям, к работе, к малой родине – пример для всех нас, - говорит Иван Костогриз.

В честь Игоря Подовжнего будет названа одна из улиц или площадей города, сообщил мэр. Это будет данью памяти и уважения человеку, имя которого навсегда вписано в историю Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU