17 Июль 2020 2020-07-17T05:15:44+03:00

Погода на Ямале 17 июля: пасмурный день, в основном без осадков Фото: Анна Полякова

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В пятницу, 17 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +19 градусов, пасмурно, вечером пройдет небольшой дождь, ветер восточный 4 м/с.

В Ноябрьске + 18 градусов, малооблачно, без осадков, ветер восточный 2 м/с.

В Новом Уренгое +13 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северо-западный 5 м/с.

В Надыме +17 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер восточной 2 м/с.

В Губкинском +16 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 2 м/с.

В Тарко-Сале +15 градусов, пасмурно, осадки не прогнозируются, ветер северо-западный 3 м/с.

В Муравленко +18 градусов, в основном солнечно, без осадков. Ветер восточный 2 м/с.

В Лабытнанги +19 градусов, переменная облачность, вечером - дождь, ветер юго-восточный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU