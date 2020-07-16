В ЯНАО собрали комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС

16 Июль 2020 2020-07-16T16:31:59+03:00

На 15 июля в округе ликвидировано 42 природных пожара на общей площади более 1 500 га. Действующих пожаров нет. Фото: pixabay.com

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Сегодня, 16 июля, в Салехарде заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЯНАО. Специалисты обсудили пожароопасный режим, обстановку с техногенными пожарами, а также план по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

С середины июня и по сегодняшний день ситуация с пожарами в регионе остается стабильной, заявил Бессонов. На 15 июля в округе ликвидировано 42 природных пожара на общей площади более 1 500 га. Действующих пожаров нет.

Замгубернатора акцентировал внимание на итогах весенней проверки источников наружного противопожарного водоснабжения в муниципалитетах. В регионе 4 375 источников наружного противопожарного водоснабжения: пожарные водоемы, гидранты, пирсы. В 2020 году впервые сельским муниципальным образованиям выделены субсидии из окружного бюджета для приобретения и установки стационарных пожарных водоемов. До конца года в девяти поселениях пяти муниципальных районов установят 26 пожарных водоемов емкостью от 50 до 180 кубических метров. Часть емкостей уже доставлена в Горнокнязевск и Харсаим, их монтируют и подключают к сетям.

Также комиссия рассмотрела введение в действие регионального плана по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. На Ямале насчитывается около 600 резервуарных парков, которые в совокупности хранят более 3,5 млн. тонн топлива. Авария на объектах одной из 426 компаний может стать причиной чрезвычайной ситуации федерального уровня. На территории Ямала осуществляет свою деятельность десять аварийно-спасательных формирований, аттестованных на ликвидацию аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Аркадий Бессонов отметил, что по поручению президента Владимира Путина в арктических регионах страны проверки предприятий проводят специалисты Ростехнадзора совместно с МЧС России, в том числе и на территории Ямала.

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ИСТОЧНИК KP.RU